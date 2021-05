Wall Street flink hoger het weekend in

De Dow Jones-index sloot 1,1% hoger. De brede S&P 500 steeg 1,5%. Technologiebeurs Nasdaq ging 2,3% vooruit.

Het aandeel van entertainmentconcern Walt Disney (-2,6%) liep echter averij op na een kwartaalupdate. Daaruit bleek dat het aantal abonnees voor streamingdienst Disney+ weliswaar toenam, maar minder sterk dan waar analisten rekening mee hielden. Het aantal abonnees kwam uit op 103,6 miljoen, maar analisten hadden gerekend op een stijging tot boven de 110 miljoen.

Technologiefondsen

Technologiefondsen als Apple (+2%), Facebook (+3,5%) en Tesla (+3,2%) waren in trek door de afgezwakte angst voor een snellere renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Een hogere rente is met name negatief voor techbedrijven.

Airbnb (+4%) profiteerde afgelopen kwartaal van het opheffen van coronabeperkingen in verschillende landen, waaronder de VS. Het bedrijf noteerde voor $10,3 miljard aan boekingen, ruim de helft meer dan een jaar eerder toen de coronacrisis begon en de reiswereld vrijwel tot stilstand kwam.

Coinbase

Coinbase, het grootste handelsplatform voor digitale munten in de VS, zakte 2,5%. De omzet ging in het afgelopen kwartaal sterk omhoog door de toegenomen handel in cryptomunten als bitcoins.