Wall Street in greep handelsoorlog

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond rond 19.45 uur (Nederlandse tijd) 1,3 procent lager op 24.666 punten. De brede S&P 500 gaf 0,6 procent prijs tot 2756 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor tenslotte 0,7 procent en stond op 7696 punten.

Trump zette de handelsrelatie met China verder op scherp met zijn dreigement om 10 procent extra belasting te heffen op Chinese goederen, die een handelswaarde van 200 miljard dollar vertegenwoordigen. Die heffingen moeten gaan gelden als China zijn tegenmaatregelen niet terugdraait. Peking reageerde echter fel op de nieuwe importheffingen. De beurzen in Azië en Europa lieten hierop behoorlijke koersverliezen zien.

Handelsvete

Bedrijven die geraakt kunnen worden door de oplopende handelsvete tussen Washington en Peking stonden onder druk. Vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en autobedrijven als General Motors (GM) en Ford verloren tot 4,5 procent. Ook de chipsector kreeg een tik door de oplaaiende angst voor een Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Chipmakers als Qualcomm, Intel en AMD leverden tot 2,6 procent in.

Ook Tesla zou schade van de handelsstrijd kunnen ondervinden, maar stond verder in de belangstelling door sabotage. Topman Elon Musk heeft gezegd dat een medewerker van de fabrikant van elektrische auto's gesjoemeld had met de software van het productiesysteem. Daarnaast zou hij gevoelige bedrijfsgegevens aan derden hebben gestuurd. Het aandeel verloor 4,9 procent.

Op macro-economisch vlak werd gemeld dat de huizenbouw in de VS in mei met 5 procent is gestegen vergeleken met een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 1,9 procent gerekend. In april zakte de huizenbouw juist nog flink in.

De euro was 1,1578 dollar waard, tegen 1,1578 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 64,81 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 75,19 dollar per vat.