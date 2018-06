Analyse: Winst voorop bij Rabobank. Of niet?

’Deze bundeling van krachten is niet slechts gebaseerd op kostenbesparing, maar ook op het aspect dat men samen sterker staat in de concurrentie. Met behoud van het huidige karakter, kan de dienstverlening verder verbeterd worden.” Dat tekende deze krant in september 1970 op bij de toenmalige Centrale Raiffeisen-Bank en Centrale Boerenleenbank. Zij maakten op dat moment hun wens bekend om in 1972 te fuseren tot de Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank; kortweg Rabobank.