Duitsers en Fransen willen eurozone hervormen

President Emmanuel Macron (l.), Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en bondskanselier Angela Merkel dinsdag in Meseberg. Ⓒ AFP

Meseberg - Duitsland is definitief gewonnen voor een gemeenschappelijke eurozonebegroting. Slecht nieuws voor Nederland, want minister Hoekstra (Financiën) is fel gekant tegen dergelijke plannen die zwakkere landen de lust te hervormen zou ontnemen.