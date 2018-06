Meer winst en omzet voor Oracle

De sterke groei bij de clouddiensten wist de krimp bij de traditionele softwarelicentietak goed op te vangen. De onderneming zette een winst in de boeken van 3,4 miljard dollar in het vierde kwartaal dat eind mei eindigde. Dat was een jaar eerder nog 3,2 miljard dollar. De omzet steeg met 3,3 procent tot bijna 11,3 miljard dollar.

