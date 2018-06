EU-verbod op provisies gevraagd

,,Wij willen dat de regels in Nederland worden gekopieerd naar EU-niveau’’, aldus een woordvoerder.

De organisatie waar ook de Consumentenbond bij is aangesloten, begint daarom een campagne. Volgens BEUC vertrouwen de meeste consumenten in de EU het advies dat ze krijgen over financiële producten. Vaak echter lijkt de adviseur vooral baat te hebben bij de verkoop en staan de belangen van de klant niet voorop.

In Nederland zijn sinds 1 januari 2013 commissies op complexe financiële producten verboden. ,,Dat wil nog niet zeggen dat je dan helemaal nooit een slecht advies krijgt’’, zegt een woordvoerster van de Consumentenbond. Uit een evaluatie in 2017 blijkt dat het weghalen van de bonusprikkel wel helpt bij het beter adviseren van klanten. De Consumentenbond wil dan ook dat er in Nederland tevens een provisieverbod komt op schadeverzekeringen en consumptief krediet.