Premium

Weekblik: ’Stagnerende economie legt beursrally aan banden’

Door Mark Garrelts

Na een rustige handelsweek maken beleggers zich op voor de eerste rentebesluiten uit de VS en de eurozone in het nieuwe jaar. Met de afkoeling van de inflatie gaat de Federal Reserve (Fed) naar verwachting nog minder hard op de rem staan, terwijl de Europese Centrale Bank waarschijnlijk de monetaire teugels verder blijft aantrekken. Verder ligt de nadruk op het Amerikaanse banenrapport en de cijferregen onder meer van de techreuzen in de VS.