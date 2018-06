'Positief begin beurshandel Damrak'

DSM rekent voor de komende jaren op een forse verbetering van de financiële prestaties. Het concern gaat voor de periode 2019-2021 uit van een jaarlijkse omzetgroei van circa 5 procent, waarmee het naar verwachting beter presteert dan de markt. Verder moet het bedrijfsresultaat jaarlijks 7 tot 9 procent stijgen. Ook kondigde DSM een stevige verhoging aan van het dividend over 2018.

Aegon staat eveneens in de schijnwerpers. Financieel directeur Matthew Rider verwacht meer consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en ziet branchegenoot Vivat als een potentiële overnameprooi. De verzekeraar blijft zich richten op autonome groei, maar kijkt ook nadrukkelijk naar aankopen. Vivat is de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal en is eigendom van het Chinese Anbang.

AEX

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 554,57 punten en de MidKap verloor 0,7 procent tot 795,02 punten. De beurs in Londen ging 0,4 procent omlaag, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in.

De beurzen in New York gingen eveneens achteruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 24.700,21 punten. Na zes verliesbeurten op rij leverde de Dow de jaarwinst weer in. De brede S&P 500 gaf 0,4 procent prijs en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,1576 dollar waard, tegen 1,1578 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 65,55 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 75,44 dollar per vat.