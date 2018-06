'Geplande privatisering Air India van tafel'

New Delhi - De Indiase regering heeft de geplande privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij Air India van tafel gehaald. Volgens zakenkrant Financial Times heeft de Indiase luchtvaartminister verklaard dat er een streep door de verkoop is gehaald omdat er geen biedingen zijn gedaan. Eerder waren er geruchten dat Air France-KLM en partners Delta Air Lines en Jet Airways interesse zouden hebben in Air India.