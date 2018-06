Beursupdate: DSM duikelt op vlak Damrak

De AEX sloot 0,1% hoger op 554,97 punten. De AMX sloot vlak op 794,99 punten.

In Parijs daalde de CAC-40 0,3%. De Duitse DAX steeg 0,3%. De Britse FTSE 100 kreeg er 0,6% bij. De Duitse producenten meldden prijsstijgingen over mei in het hoogste tempo sinds eind vorig jaar.

De Nikkei in Tokio sloot 1,2% hoger, maar de Hang Seng zakte 2,7%.

Op Wall Street noteerde de Dow Jonesindex 0,2% lager, na een hogere start. Gisteren ging er al 1,2% af, met het vooruitzicht op nieuwe Amerikaanse importheffingen van $200 miljard voor Chinese goederen.

De euro (-0,2%) kwam niet boven de $1,16-grens uit. Het handelsconflict treft de dollar nauwelijks.

Hans de Jonge van Bank Degroof Petercam constateerde dat de schrik over de handelsoorlog woensdag even was gaan liggen. „Misschien was de angst gisteren te groot. Ik vind het veel politiek gekrakeel, waarbij iedereen zijn punt probeert te maken. Ik denk dat de beurs er wel doorheen kijkt, anders was het verlies ook veel groter geweest.”

Damrak

Kabel- en telecombedrijf Altice ging op het Damrak bij de hoofdfondsen aan kop met 4,3% winst. Het bedrijf is dicht bij een verkoop van circa 3000 telecommasten in Portugal aan de Amerikaanse bank Morgan Stanley, meldden ingewijden.

ABN Amro kreeg er 1,2% bij, Randstad steeg 1,1%.

Ahold Delhaize won 0,6%, gesteund door goede resultaten van sectorgenoot Colruyt. KBC noemde het verdienmodel sterk.

Royal Dutch Shell (-0,5%) verkocht voor $640 miljoen zijn onderdeel Malaysia LNG Tiga Sdn Bhd. OKEA nam daarnaast voor $550 miljoen belangen over van Shell in Noorwegen.

Aegon (-1%) koopt 22 miljoen eigen aandelen in, bedoeld voor het slotdividend van 2017 en toekomstige winstuitkeringen. Het concern zou ook interesse in Vivat hebben. Financieel directeur Matthew Rider stelde een nieuwe consolidatieslag in de hele markt te zien. Over Vivat zei hij: „Dat is er eentje die waarschijnlijk op een bepaald moment gebeurt.” ABN Amro verhoogde het koersdoel van €5,70 naar €6,00.

Chemiebedrijf DSM (-4,1%) meldde dankzij eenmalige meevallers een kwart meer dividend uit te willen keren over 2018. Het verhoogde zijn margedoelstellingen voor het bedrijfsresultaat en bevestigde naar overnames in voedingsingrediënten uit te kijken. „De markt had hier al rekening mee gehouden. Dan zie je de koers meestal een tikje terugdoen”, meende Hans de Jong. KBC Securities dikte zijn koersdoel voor DSM aan, bij een houden-advies, van €88,00 naar €95,00.

Bij de middelgrote fondsen leidde thuisbezorger Takeaway.com met een winst van 3,5%.

PostNL (-0,9%) kreeg Jan Nooitgedagt als voorzitter van de raad van commissarissen.

ΩPEC-effect

Oliekartel OPEC bleek intern nog meer verdeeld dan gedacht. Iran dreigde op de OPEC-vergadering van 22 en 23 juni met geen enkele deal ter vervanging van het productieniveau in 2017 in te stemmen voor zijn koers van komend jaar.

Brentolie werd 0,2% duurder op $75,21 per vat.