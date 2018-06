'Endemol Shine Group zoekt koper'

Endemol Shine Group is in handen van 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management. Fox kwam in december nog een deal overeen met Walt Disney over een verkoop van zijn belang van 50 procent in Endemol Shine. Overigens ligt er ook een rivaliserend bod van Comcast op onderdelen van Fox, waaronder het belang in Endemol Shine.

Endemol Shine ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media.