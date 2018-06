Uitzendbedrijf Continu koopt concurrent MTÉNV

Continu, sinds 2015 onderdeel van het Belgische House of HR, boekte vorig jaar een omzet van circa 62 miljoen euro. Vanuit zijn veertien kantoren detacheert het bedrijf naar eigen zeggen dagelijks 1300 mensen. MTÉNV verzorgt uitzendwerk voor circa 250 mensen en zette in 2017 een omzet van 18 miljoen euro in de boeken.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik