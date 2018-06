Groot en onbekend Oppo zet hoog in op de telefoonmarkt

Het Chinese Oppo kwam dinsdagavond in Parijs met zijn eigen antwoord. Op de Find X, het model waarmee het zijn officiële entree maakt op de Europese markt, verstopte het zowel de voor- als de achtercamera in een uitschuifbaar laatje bovenin het apparaat. Wordt de camera ingeschakeld, of moet de gezichtsherkenning waarmee de telefoon wordt ontgrendeld zijn werk doen, dan glijdt binnen een halve seconde het laatje met de camera naar buiten, om na gedane arbeid weer snel en geruisloos te verdwijnen. Zonder notch, zonder zwart randje, maar een voorkant die voor 93,8% uit puur scherm bestaat, waar de concurrentie niet eens tot 85% komt.

300.000 keer getest

Het motortje dat verantwoordelijk is voor het trucje, is 300.000 keer getest, zeggen ze bij Oppo, waarmee een telefoon dus zeker vijf jaar mee zou kunnen. De praktijk zal leren of het de telefoons kwetsbaarder zal maken voor zand en vocht en of er geschikte hoesjes voor komen.

De aankondiging van het nieuwe vlaggenschip van het Oppo-assortiment in het Parijse Louvre, was meer dan een productlancering, maar ook de introductie van het merk in Europa, waar het merk letterlijk een grote onbekende is: bijna niemand heeft hier nog gehoord van de op drie na grootste maker van smartphones ter wereld. Nederland hoort bij de vier landen waar Oppo het eerst zal proberen de Europeaan voor zich te winnen. “We gaan het stapje voor stapje doen”, haalt vice-president Anyi Jiang tijdens de presentatie het bedrijfsmotto aan.

Hoog ingezet

Oppo mikt hoog in de markt, met een topmodel dat als het in augustus in de winkel ligt, €999 in de basisuitvoering moet kosten. Voor dat geld krijg je een telefoon die zich qua specs kan meten met de topmodellen van Samsung, Huawei en Apple, als het gaat om chips (Qualcomms Snapdragon 845), 8GB geheugen, een 25 megapixel voorcamera en twee camers’s van 16 en 20 megapixel aan de achterkant.

Daarnaast krijgt hij 3D-infrarood gezichtsherkenning en slimme beeldbewerkingssoftware die zelf tafereeltjes als een bord eten of een zonsondergang kan herkennen en daarbij de beste instelling kiezen. Onvermijdelijk zijn tegenwoordig de aanpasbare emoji’s die in de Find X –net als in de iPhone X- de gezichtsuitdrukking van de gebruiker kunnen overnemen. Een koptelefoonaansluiting en draadloos opladen zitten er niet in, wel snellaadtechnologie om extra snel op te laden.

Goedkoop zusje

Hoewel de Oppo doet wat van een topapparaat te verwachten is, en ook nog eens uitblinkt met zijn 6,4 inch scherm met gebogen zijkanten zonder notch, is de prijs van net geen duizend euro gedurfd te noemen. Oppo gaat als uitdager op de markt met zijn prijsstelling meteen bovenin tussen de gevestigde orde zitten. OnePlus, dat een zusje van Oppo is omdat de twee hetzelfde moederbedrijf hebben, doet dat heel anders en lanceerde met de OnePlus 6 onlangs een apparaat dat in zijn specs niet heel erg veel onderdoet. Dat kost echter tussen de €519 en €619.

Oppo zal de Europeanen er dus van moeten overtuigen dat zijn ontwerp een luxe uitstraling biedt die, de extra euro’s waard is. Voor een nog onbekend merk uit China, zal dat geen eenvoudige opgave zijn.

Lamborghini

Aan het gewenste imago werkt Oppo onder andere door partnership met een merk als Lamborghini. Bij de lancering van de Find X werd ook een speciale Lamborghini-versie gepresenteerd, die €1699 gaat kosten. Of dat stijlvol of patserig is, mag iedereen zelf uitmaken. Daarvoor heeft de trotse bezitter wel een telefoon met een koolstof-design en Lamborghini-logo aan de achterkant. Bovendien krijgt de extra luxeversie een nog sterkere snellader, die in 35 minuten de accu vol kan krijgen. Waarmee Oppo een Lamborghini heeft gebouwd die supersnel kan tanken.