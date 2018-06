Shell rondt verkoop belang in Maleisië af

De verkoop werd in september vorig jaar aangekondigd. Na aanpassingen voor dividend ontvangt Shell 640 miljoen dollar. Het belang is verkocht aan de bestaande MLNG Tiga-aandeelhouder Sarawak State Financial Secretary (SFS). Die heeft daardoor 25 procent in MLNG Tiga. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petroliam Nasional is grootaandeelhouder met een belang van 60 procent.

Shell maakte verder bekend dat het ook twee belangen in Noorse velden verkoopt. Het gaat om een belang van 44,6 procent in het olie- en gasveld Draugen in de Noorse Zee en een belang van 12 procent in het veld Gjoa in de Noordzee. De belangen worden verkocht aan het Noorse oliebedrijf OKEA voor 556 miljoen dollar. De transactie moet in het vierde kwartaal worden afgerond.