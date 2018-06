Column: Shell redt de AEX

Ik zal de weekchart van RDShell nader duiden en omschrijven wat het meest waarschijnlijke scenario is.

Mooie trend

Sinds 2016 bevindt de koers zich in een gestage uptrendfase. Dit blijkt uit de serie hogere toppen en hogere bodems boven een fier opkrullende gemiddeldelijn. Dit zijn de belangrijkste indicaties wat betreft richting en sterkte van een trend.

Toen stond de koers rond 20,00, nu staat er bijna 30,00 op de borden, een prima prestatie. Alleen al gelet op de gemiddelde lijn als trendvolgende indicator blijft de trend valide zolang de koers boven deze lijn op krap 26,00 noteert.

Acties en reacties

Nu kenmerkt een trend zich ook door een afwisseling in acties door de bulls en reacties door de bears. Welnu, vanaf de recente top op ruim 31,00 is een reactie beweging ofwel correctie gaande als afkoeling binnen de trend. Nu zet ik altijd de Fibonacci grid in de chart om te kunnen vaststellen tot waar de correctie kan aanhouden.

Dan blijkt dat rond 28,40 de eerste Fibo retracement ligt, dus dat mag als natuurlijk rustpunt gezien worden. Dit niveau komt ook nog eens overeen met een recente weerstand. En dan herkennen grafieklezers direct het bekende motto ’Oude weerstand wordt nieuwe steun’.

De marktlensindicatoren springen mogelijk in een plusstand, waarmee de charttechnische voeding voor bodemvorming rond 28,40 prima wordt bevestigd. De opmaat voor een hernieuwde aanval richting de 31+ rode streep wordt hierdoor krachtiger, de uptrend krijgt daarmee natuurlijk een mooie impuls.

Bodemstampers

Als de bodemstampers daadwerkelijk doorgaan met hun actie, dan zien steunzoekers wel hun kansen. Zij kunnen dan immers profiteren van een verwachte opleving van 28+ naar 31+. Al met al een aantrekkelijk vooruitzicht.

Hier komt nog bij dat dit fonds als zwaargewicht in de AEX, de beursbarometer ook een significante impuls kan geven. Toch een bijkomend voordeel, niet waar?

Mocht daarentegen de beer in actie komen en de koers onder de eerste Fibo streep drukken, dan is een diepere correctie mogelijk tot aan krap 26,00, zonder dat de sterke trend in gevaar komt. Voor langere termijn doeleinden kan dan ook de strategie “Kopen op zwakte” worden aangehouden.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.