Altice verkoopt Franse en Portugese masten

Parijs - Altice Europe heeft zendmasten in Frankrijk en Portugal van de hand gedaan voor circa 2,5 miljard euro. In Frankrijk verkocht de kabel- en telecommaatschappij een belang van 49,99 procent in een nieuw te vormen zendmastenbedrijf. In Portugal wordt ook zo'n onderneming opgericht waar Altice driekwart van verkoopt.