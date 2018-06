Euro’s inwisselen voor bitcoins op Schiphol

Schiphol is de eerste luchthaven die hiermee experimenteert. Het verwacht een jonger publiek te helpen dat actief is met betalen in cryptomunten.

Volgens Amsterdam Airport Schiphol is er al langer behoefte aan bij de reizigers die kleingeld in euro’s over hebben maar er in hun eigen land of op hun reis verder niets meer mee kunnen.

Het gebruik van de 1300 munten, maar vooral bitcoins en ethers, neemt toe.

Ook bezoekers

De machines in aankomsthal 2 en vertrekhallen 1 en 2 blijven er zeker zes maanden staan. Daar kunnen ook bezoekers nog euromunten wisselen voor crypto’s.

Die zijn overigens afgelopen maanden fors in waarde gedaald: de bitcoin is sinds de piek in decemer vorig jaar met 70% gekelderd.

