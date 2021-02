Suriname laat verzwakte nationale munt nu zweven

Vanaf maandag mag de officiële koers zweven tussen de 14,29 en 16,30 Surinaamse dollar (Srd) voor een Amerikaanse dollar. Dit heeft Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname zaterdag in Paramaribo bekendgemaakt.

Vijf maanden geleden, enkele maanden na het aantreden van de nieuwe regering onder leiding van Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk, was de officiële koers van de nationale munt al gedevalueerd van 7,52 Srd naar 14,29 Srd per Amerikaanse dollar. In de praktijk hanteerden wisselaars op de zwarte markt toen al een koers boven de 15 SRD per US$.

Met de keus voor een zwevende koers gaat Suriname in tegen het voorstel van het IMF. De internationale financiële instelling ziet liever dat Suriname de koers vrij laat om de markt haar werk te laten doen. Minister Armand Achaibersing van Financiën is er echter van overtuigd dat het nu gekozen model ook het gewenste resultaat zal opleveren. Suriname en het IMF zijn al enkele maanden in onderhandeling over financiële steun van 750 miljoen Amerikaanse dollar voor Suriname.

Om te pogen de koers stabiel te houden, neemt de regering nog enkele maatregelen. Zo worden exporteurs verplicht hun inkomsten in Amerikaanse dollars of euro’s op een lokale bank in Suriname te storten. Voordeel hiervan is dat er meer vreemde valuta in Suriname blijft. Hierdoor neemt de vraag naar valuta af zodat de Srd-koers stabieler kan blijven. Ook moeten de bedrijven 30 procent van hun valuta omzetten in Srd.

Een andere maatregel is dat bedrijven hun aankopen alleen mogen betalen met Amerikaanse dollars of euro’s die bij de lokale banken in Suriname op de rekening staan. Ook deze maatregel moet er voor zorgen dat er meer dollars en euro’s in Suriname blijven waardoor de koers stabiel kan blijven of zelfs lager kan worden, zo is de hoop.