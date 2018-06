Unit4 voert omzet op via abonnementen

De jaarcijfers zijn welkome munitie voor aandeelhouder Advent van het softwarebedrijf. Dat heeft eind 2017 twee verkoopmakelaars (Evercore en Morgan Stanley) in de arm genomen om een koper te vinden voor Unit4. Het loopt echter geen storm, heet het in de markt.

Advent is een grote private equity firma. Het plukte Unit4 in 2013 van de beurs voor ruim €1,1 miljard. Daarna zette het een lange herstructurering in om het bedrijf vooral software in abonnementsvorm te laten verkopen en zo de voorspelbaarheid van de inkomsten te vergroten.

Fors verlies

De omzet steeg in 2017 naar €600 miljoen (+2%) volgens de recent gedeponeerde jaarrekening van Avocado Holding, de moedermaatschappij van Unit4.

Het aandeel terugkerende inkomsten (onder meer software as a service of saas in jargon) steeg van 60% naar afgerond 65%. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (de ebitda) pluste 10% naar €145,1 miljoen.

Dat is inclusief FinancialForce.com, een joint venture van Unit4 met Salesforce dat een zakelijk verkoop- en factureringssysteem ontwikkelt en verkoopt.

Private equity lauw

Onder de streep boekte Unit4 een nettoverlies van €195 miljoen, €8 miljoen meer dan in het ook al bloedrode jaar 2016. Herstructureringen en eenmalige posten waren in totaal goed voor €63 miljoen in 2017.

Kredietbeoordelaar Moody’s waarschuwde begin dit jaar dat Unit4 door zijn herstructureringslasten wel erg diep in de schulden zou komen te zitten (8 maal de ebitda), alvorens dat in de komende jaren moet teruglopen.

Unit4 heeft in Nederland kantoren in Sliedrecht, Utrecht, Veenendaal en Hengelo. Chris Ouwinga, één van de oprichters van pakketsoftwarebouwer Unit4 begin de jaren ’80 en voormalig bestuursvoorzitter, is nog altijd commissaris, net als de Duitse SAP-veteraan Leo Apotheker.

Oorlogskassen

Zakenbankiers bespeuren een afwachtende houding bij mogelijke private equitybieders. „Zij willen weten of alle kosten nu gemaakt zijn en de resultaten gaan volgen,” legt één van hen uit.

Desalniettemin is er veel druk op de grote private equityfondsen om hun forse, met miljarden aan pensioengeld gevulde oorlogskassen, te gaan gebruiken. Unit4 beidt de kans om in één keer grofweg een miljard euro cash aan het werk te zetten, aangevuld met een vergelijkbaar bedrag aan geleend geld.

Opmerkelijk is dat Unit4 zijn bedrijf in 2017 intern heeft gesplitst in twee divisies: Een Domestic en een Global Division. Dat meldt de directie in het voorwoord van het jaarverslag.

’Max €2 miljard’

Een woordvoerster van Unit4 noemt het onderscheid alleen praktisch. „Dit is geen juridische of financiële splitsing.” Een verkoop in delen is naar verluidt wel geopperd door een koper, maar geniet zeker niet de voorkeur van Advent en Unit4. De woordvoerster wil helemaal niets kwijt over het verkoopproces.

Advent hoopt voor Unit4, dat actief is in 26 landen met 4000 werknemers, €2 tot €2,5 miljard te krijgen. Zakenbankiers denken dat €2 miljard wel eens het maximale kan zijn. Er zijn nog een handvol grote private equityspelers in de race die momenteel managementpresentaties krijgen, alvorens ze een boekenonderzoek mogen doen.

Bindende biedingen moeten in juli binnen zijn.