Gemeentelijke lastenstijging ’ongekend’

Die hekelt vooral de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb). „Veel gemeenten verhogen deze belasting om gaten in de begroting te vullen”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Het gaat vaak om stijgende kosten voor jeugdzorg en de WMO, waar hulp en ondersteuning voor vooral ouderen onder valt. „Dat zijn kosten van ons allemaal, maar nu draaien daar alleen huiseigenaren voor op. Wij vinden dat kwalijk.”

In 353 van de 374 gemeenten (telling 2019) gaan bewoners meer belasting betalen. De verhoging van 5,2 procent is vier keer hoger dan de verwachte inflatie (1,3 procent) én een stuk hoger dan vorig jaar: toen betaalden we gemiddeld 3,4 procent meer aan onze gemeente.

In de gemeente Laarbeek stijgen de lasten het sterkst: bewoners betalen dit jaar zo’n 220 euro meer. In een persbericht legt de gemeente uit dat dat nodig is ’om de dynamiek in onze Laarbeekse samenleving te waarborgen en het voorzieningenniveau te handhaven’.