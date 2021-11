PostNL: 5% minder pakketjes bezorgd

De arbeidsauditeur, een soort openbaar ministerie op het gebied van arbeidskwesties, bevestigt de invallen aan De Telegraaf. Het is de derde keer in een half jaar tijd dat er invallen zijn bij de Belgische divisie van PostNL. Bij de operatie waren mensen van de arbeidsinspectie, douane en politie betrokken.

„In Wommelgem zijn twintig overtredingen vastgesteld en in Mechelen tien”, zegt Gianni Reale van het arbeidsauditoraat. Het gaat om misstanden op het gebied van zwartwerk en er waren mensen buiten hun roostertijden aan het werk. Er is ook een illegaal aangetroffen. „Op een aantal zaken staat een gevangenisstraf.”

Vanwege de omvang en aard van de misstanden in Wommelgem heeft de politie het depot afgesloten met een politielint, niemand mag er meer in. „Het gaat om een tijdelijke maatregel. PostNL moet ons nu overtuigen hoe ze in de toekomst dit soort situaties voorkomen”, legt Reale uit. Naast de arbeidsinspectie heeft de douane alle pakketjes gecontroleerd. Ook hier zijn overtredingen geconstateerd.

PostNL zegt in een reactie dat het meewerkt aan het onderzoek van de Belgische justitie. „We schatten het aantal pakjes op dit depot op 5% van het totaal aantal pakjes dat vandaag door ons bezorgd wordt in België. We doen er alles aan om de betrokken klanten en consumenten te informeren en ervoor te zorgen dat ze alsnog zo snel mogelijk hun bestelling ontvangen”, zegt een woordvoerder.

PostNL overlegt met het Arbeidsauditoraat hoe de sluiting zo snel mogelijk opgelost kan worden. Black Friday staat de deur, waardoor de drukste periode van het jaar aanbreekt. „Elk pakje dat niet bezorgd kan worden is er één te veel”, aldus PostNL. Insiders melden dat er sprake is van een politiek spel, om het Nederlandse postbedrijf dwars te zitten. Al eerder werden er vragen gesteld in het Belgische parlement over het verlies van marktaandeel van het Belgische Bpost aan PostNL. Bpost is voor 52% in handen van de Belgische Staat.

„We hebben het zeker niet gemund op PostNL, maar wel op bedrijven die boter op het hoofd hebben”, zegt Reale. Volgens hem kunnen ook de twee andere koeriersdiensten die werken met onderaannemers controles verwachten.

Bekijk ook: PostNL breidt fors uit in België en hijgt Bpost in de nek

PostNL ligt al enige tijd onder een vergrootglas in België. In juni meldde de Belgische justitie dat het sluiting van depots overweegt van het Nederlandse postbedrijf. Toen waren er bij controles misstanden aan het licht gekomen zoals zwartwerk, het ontbreken van arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtredingen van de werkloosheidsregels. Volgens voorzitter Pieter Paul Slikker van de Bond van Post Personeel ligt er voortdurend druk op de tarieven vanuit PostNL richting onderaannemers, die niet in dienst zijn. „De tarieven gaan jaarlijks 15% omlaag, waardoor er nog steeds sprake is van misstanden”, zegt Slikker in een reactie. Hij gelooft niet dat de Belgische justitie harder achter PostNL aan zit, om het eigen staatspostbedrijf te beschermen. „PostNL moet zijn belabberde sociale profiel verbeteren.”

Bekijk ook: Boete PostNL en onderaannemers voor inzet illegalen

De afgelopen jaren investeerde PostNL flink in de pakketbezorging bij de zuiderburen, nadat een overname door het Belgische Bpost werd geblokkeerd door de Nederlandse overheid. Er werd een aantal nieuwe sorteercentra geopend. Door corona gingen de resultaten en het aantal pakketjes van PostNL door het dak in het afgelopen jaar.