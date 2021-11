Weer inval arbeidsinspectie bij PostNL in België

De arbeidsauditeur, een soort openbaar ministerie op het gebied van arbeidskwesties, bevestigt de inval van maandag aan De Telegraaf. Het is de derde keer in een half jaar tijd dat er invallen zijn bij de Belgische divisie van PostNL.

In een reactie stelt PostNL dat het gaat om controles van onder meer de douane de sociale inspectie. Het bedrijf kan nog niets zeggen, behalve dat het volledig meewerkt aan de inspectie. „We hebben vertrouwen in de uitkomsten, omdat we ervan overtuigd zijn dat we voldoen aan alle wet- en regelgeving”, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook: PostNL breidt fors uit in België en hijgt Bpost in de nek

PostNL ligt al enige tijd onder een vergrootglas in België. In juni meldde de Belgische justitie dat het sluiting van depots overweegt van het Nederlandse postbedrijf. Toen waren er bij controles misstanden aan het licht gekomen zoals zwartwerk, het ontbreken van arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtredingen van de werkloosheidsregels.

Bekijk ook: Boete PostNL en onderaannemers voor inzet illegalen

De afgelopen jaren investeerde PostNL flink in de pakketbezorging bij de zuiderburen, nadat een overname door het Belgische Bpost werd geblokkeerd door de Nederlandse overheid. Er werd een aantal nieuwe sorteercentra geopend. Door corona gingen de resultaten en het aantal pakketjes van PostNL door het dak in het afgelopen jaar.