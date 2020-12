Hoekstra weigerde steunverzoek Conservatrix

Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat Conservatrix-topman René Collé op 25 augustus per brief ’met, kort gezegd, het verzoek om financiële steun’ stuurde. Hoekstra schrijft: „Ik heb dat verzoek zeer zorgvuldig gewogen maar uiteindelijk afgewezen.”

Geen rol

Volgens Hoekstra is het aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om te bepalen wat er moet gebeuren als een verzekeraar in financiële problemen komt. Hoekstra heeft daar als minister geen rol in, schrijft hij aan de Kamer, en het is ook niet gebruikelijk om daar publiek geld voor te gebruiken.

Toch heeft Hoekstra het verzoek van Conservatrix nog wel beoordeeld met in gedachten het ’afwegingskader’ dat hij en collega Wiebes (Economische Zaken) hebben opgesteld voor steun aan individuele bedrijven. Maar ook in die variant zat staatssteun er niet in, omdat de problemen bij Conservatrix niet door de coronacrisis komen. Hoekstra: „Conservatrix was in de kern niet gezond.”

De minister zegt wel toe dat hij samen met DNB een ’onafhankelijke evaluatie’ uit laat voeren naar wat er gebeurd is sinds Conservatrix werd overgenomen door Trier Holding in 2017 tot aan het faillissement deze week.