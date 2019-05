Duurzaamheid draagt bij aan omzetgroei supers

Vorig jaar bedroegen de opbrengsten van de sector nog 37,5 miljard euro. Het CBL kondigde donderdag aan dat er vanaf 2030 minder verpakkingen in de supermarkt zijn. En de verpakkingen die worden gebruikt zijn van gerecycled materiaal. In het najaar zal het CBL dit opnemen in zijn 'klimaatplan'. Ook zijn afspraken gemaakt door de branche over het tegengaan van zwerfafval.

