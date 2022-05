Beursblog: Dow Jones zakt 300 punten op zorgen inflatiedruk

Wall Street is met fiks verlies gesloten, na een wisselende handelsdag. De Dow Jones raakte 300 punten kwijt, de Nasdaq ging 3% terug. De AEX pakte daarentegen 1,9% winst gesloten bij 682,70 punten. Prosus eindigt met ArcelorMittal en Shell bovenaan. De inflatiecijfers uit de VS vielen in Nederland mee, maar herweging in de VS deed beleggers op de verkoopknop drukken. Vooral bij technologieaandelen: een renteverhoging is nog niet uit beeld.