Beursblog: goede start AEX met steun tech; Ahold zakt weg

Vanochtend werd een nieuwe handelsdag op de Amsterdamse beurs geopend in de aanwezigheid van Rembrandtje Chocolate Coins, een van de vaste samenwerkingspartners van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 672.85 0.46 %

Na het herstel van een dag eerder houdt de AEX woensdag de wind stevig in de rug bij de start in navolging van de opgewekte gang van zaken in China. Vooral techfondsen doen goede zaken. Ahold is in mindere doen na de resultaten.