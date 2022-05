Beursblog: koopjesjagers duwen AEX naar winst, Ahold in uitverkoop

Vanochtend werd een nieuwe handelsdag op de Amsterdamse beurs geopend in de aanwezigheid van Rembrandtje Chocolate Coins, een van de vaste samenwerkingspartners van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 682.7 1.94 %

De AEX is woensdag met dikke winst gesloten bij 682,70 punten. Prosus eindigt met ArcelorMittal en Shell bovenaan. Beurzen in heel Europa bieden positieve resultaten aan. De inflatiecijfers uit de VS vielen mee. Wall Street koerst gemengd: de techaandelen in de Nasdaq blijven achter, een renteverhoging is nog niet uit beeld.