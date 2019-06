Retail Estates koopt twee winkelpanden België

Ternat - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft zijn portefeuille uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft twee winkelpanden in het retailpark Alinau in het Belgische Libramont overgenomen van een particuliere belegger. Ze zijn verhuurd aan PointCarré en aan Hennes & Mauritz (H&M).