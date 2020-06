Promotie krikt salaris nieuwe baas ING aardig op

Hamers streek in 2019 een basissalaris op van 1,75 miljoen euro. Daarbovenop kwam nog een prestatiegebonden variabele beloning van omgerekend 266.000 euro. Van Rijswijk verdiende een basisloon van iets meer dan 1,2 miljoen euro en streek een variabele beloning op van 195.000 euro. ING verhoogde begin dit jaar het basisloon voor de hele top met 1,5 procent, onder meer op basis van een inflatiecorrectie.

Twee jaar terug was er nog veel ophef toen de raad van commissarissen van de bank Hamers' totale beloning fors wilde verhogen naar zo'n 3 miljoen euro. Volgens ING was de maatregel bedoeld om het salaris aan de top concurrerend en marktconform te houden. Maar na felle reacties in politiek en samenleving zag de bank van het plan af.

Hamers gaat eind deze maand aan de slag als nieuwe topman bij de Zwitserse bank UBS. , In die functies gaat hij vermoedelijk meer verdienen.