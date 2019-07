Datacenters Amsterdam breiden uit

Dat meldt de Wall Street Journal over Equinix, dat in Nederland datacenters op en rondom Schiphol-Rijk voor multinationals beheert.

De samenwerking is ontstaan door een grote behoefte aan extra dataopslag vanwege het groeiend gebruik van netwerken door consumenten en bedrijven.

Nederland is knooppunt van dataverbinding, dankzij AMS-IX, dat het grootste knooppunt in Europa voor internetgebruik vormt.

Er komen volgens het bericht in de joint venture zes datacenters, dus behalve in Amsterdam ook in Londen, Parijs en Frankfurt. Vier daarvan worden ontwikkeld, twee gekocht.

In de joint venture heeft Equinix een 20% belang, GIC is goed voor 80%. De joint venture heeft €850 miljoen aan investeringsgeld ontvangen.