Interview Mark Heine van Fugro: ’Eerst van steenkool af, dan olie, dan gas. Dat is de volgorde’

Door Theo Besteman en Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Voor de fanatieke bergbeklimmer Mark Heine lag er in 2018 als nieuwbakken ceo een pittig parcours vol obstakels na dramatische verliesjaren. Bodemonderzoeker Fugro had onder zijn voorganger Paul van Riel klappen gekregen in de olie- en gasmarktcrisis. Onder Heine is Fugro na een claimemissie tot rust gekomen. De wereld ligt open voor het bedrijf, dat de aandacht verlegt van oliewinning naar wind.