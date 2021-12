Beursblog: Japanse beurs volgt optimisme VS na applaus om Fed-optreden

De Japanse beurs krijgt donderdag de wind stevig in de rug in navolging van het opgewekte sentiment op Wall Street een dag eerder na het besluit van de Federal Reserve om het monetaire beleid sneller af te gaan bouwen. In China was het beeld verdeeld op de aandelenmarkten vanwege de vrees voor een verdere aan banden leggen van de macht van Chinese technologiebedrijven.