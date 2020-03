Luchtvaartmaatschappij SAS ontslaat tijdelijk tot 10.000 mensen

Ⓒ REUTERS

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS gaat tijdelijk tot 10.000 werknemers, oftewel 90 procent van het personeelsbestand, ontslaan in verband met alle problemen rond het nieuwe coronavirus. Ook wordt het vluchtschema vanaf maandag vrijwel volledig geschrapt, totdat de omstandigheden weer verbeteren. Volgens SAS is de vraag naar vluchten nu "min of meer verdwenen".