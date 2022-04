Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een autoverkoper?

Willemijn van Benthem

Autoverkopers dienen zich goed in te leven in de wensen van de klant. Ⓒ Getty

AMSTERDAM - De markt van de nieuwe en tweedehands auto’s is flink in beweging, gezien de rappe stijging van verkoopprijzen. Maar wat verdient een autoverkoper eigenlijk, en wat moet je hiervoor in huis hebben? „Het is mooi als je een klant iets belooft, maar het moet ook kloppen.”