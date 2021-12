Pakketpiek door lockdown: ’In de 36 jaar dat ik dit werk doe, nog nooit zo druk gehad’

Premium Binnenland

Nog snel laatste kerstinkopen doen voor dreigende lockdown: ’Balen, zo abrupt’

Het is rennen en vliegen in veel winkelstraten, om nog even snel de laatste kerstinkopen te doen voor komende nacht mogelijk een harde lockdown ingaat en er – op de supermarkt na – geen winkel meer open is. Sommige mensen werden verrast door het nieuws, anderen hadden zich al voorbereid.