Dow gaat naar record op vleugels Tesla en Disney

De Dow Jones-index heeft bij het slot 0,2% winst bij 30.409,56 punten. De S&P500 en de Nasdaq noteren respectievelijk 0,1% toename tot 3732,04 punten en 0,2% koersoploop bij 12.870 punten.

Die stijging betekent, ondanks de ’coronacrash’ dit voorjaar, dat de Dow als meest zichtbare index dit jaar ruim 6% wint. De breder samengestelde S&P 500 gaat rond 15% vooruit. De Nasdaq staat bijna 44% hoger.

Vaccinatienieuws gaf steun. Het Verenigd Koninkrijk gaf donderdag steun aan het Oxford-vaccin van AstraZeneca (+1%). Eerder kreeg Pfizer al goedkeuring voor zijn vaccin. Het vaccin van AstraZeneca kan vanwege het enorme volume het verschil gaan maken, zeker voor het heropenen van opkomende economieën, aldus Pinebridge. Leveranciers Moderna (+3%) en Curevac (+5%) bewogen mee.

De verhoogde niveaus van coronabesmettingen, en de opkomst van een zich snel verspreidende variant van het virus, tonen volgens economische gegevens evenwel dat het herstel vertraagt.

Ruzie in Senaat

Ook de entree van het nieuwe fiscale stimuleringspakket van $ 900 miljard stuwde het marktsentiment in de laatste weken van het jaar, aldus brokers in New York. Discussie over het verhogen van de cheque van $600 tot $2000 blijft verhit.

President Trump eist dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat over verhoging van het bedrag voor Amerikanen stemt. Het door de Democraten gedomineerde Huis is al akkoord. De Senaat, gedomineerd door Republikeinen, is aan bod. Zijn leider McConnell weigert in te stemmen.

Hoofdeconoom Lindsey Piegza van vermogensbeheerder Stiffel noemt ondertussen de positieve toon richting 2021 opmerkelijk. ,,Macro-economische cijfers tonen een afkoeling van het herstel van de economie.”

Tesla vooruit

Op de achtergrond sluimert de handelsoorlog die de VS met China uitvecht. Beleggers kijken naar hoe president Trump omgaat met de producent van de TikTok-app en Alibaba (+12,5% in twee dagen), beide Chinese bedrijven.

Tesla bewoog 3,3% hoger. De batterijautomaker denkt volgens analisten van Wedbush de voorspelde 174.000 nieuwe auto’s voor het eerste kwartaal van 2020 ’vrij gemakkelijk’ te behalen. Tesla zou tot 200.000 auto’s kunnen produceren. Voor heel volgend jaar kan Tesla 500.000 auto’s produceren, berekent Wedbush. De marges zullen ook hoger liggen dan de markt verwacht, stelt het.

De euro wordt 0,2% sterker tegen de dollar tot $1,2290. Futures voor Amerikaanse WTI-olie stijgen met 0,5%. De voorraden Amerikaanse olie zijn bij een telling lager uitgekomen dan verwacht. Goud wordt 0,6% duurder bij $1893.

Mijnbouwer Freeport-McMoRan, de specialist in koperwinning uit Arizona, steeg 7%. De vraag naar koper zou toenemen vanwege aantrekkende economische groei en bouwopdrachten.

In General Electric en Ford werd veel gehandeld, beide aandelen plusten.

Devon Energy steeg 4%, het bedrijf produceert koolwaterstoffen voor de Amerikaanse markt.

Crypto stuwt sentiment

Cryptomunt bitcoin staat voor een record, nu de prijs van $30.000 per stuk in zicht is gekomen. Vooral grote beleggingsfondsen kochten de crypto in jacht op het toprendement van dit jaar, ruim 575%.

Ook koersen van bedrijven verwant aan cryptohandel stijgen. Marathon Parent Group steeg dit jaar 450%, en ging voorbeurs 8% hoger. Betalingsplatform PayPal noteert hoger. Het maakt aan- en verkopen van bitcoin mogelijk evenals betalingen in de cryptomunt mogelijk.

Apple bewoog 0,7% hoger, het grootste techbedrijf met een marktwaarde van $2300 miljard staat daarmee bijna 85% in de plus dit jaar.