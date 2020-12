Wall Street naar jaarrecords op uitrol coronavaccins

De futures voor de Dow Jones-index, de S&P500 en de Nasdaq noteren bij dunne decembervolumes tot een half procent in de plus.

Bekijk ook: Pharming in trek op kalme beurs

Het Verenigd Koninkrijk gaf donderdag steun aan het Oxford-vaccin van AstraZeneca. Eerder kreeg Pfizer al goedkeuring voor zijn vaccin.

De verhoogde niveaus van coronabesmettingen, en de opkomst van een zich snel verspreidende variant van het virus, tonen volgens economische gegevens dat het herstel vertraagt.

Ook de entree van het nieuwe fiscale stimuleringspakket van $ 900 miljard stuwde het marktsentiment in de laatste weken van het jaar, aldus brokers in New York.

Op de achtergrond sluimert de handelsoorlog die de VS met China uitvecht. Beleggers kijken naar hoe president Trump omgaat met de producent van de TikTok-app en Alibaba, beide Chinese bedrijven.

Donderdagmiddag meldden China en de EU tot een overeenkomst voor hun investeringen te zijn gekomen.

Cryptomunt bitcoin staat voor een record, nu de prijs van $30.000 per stuk in zicht is gekomen. Vooral grote beleggingsfondsen kochten de crypto in jacht op het toprendement van dit jaar, ruim 250%.

Ook koersen van bedrijven verwant aan cryptohandel stijgen. Marathon Parent Group steeg dit jaar 450%, en ging voorbeurs 8% hoger.