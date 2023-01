Premium Het beste van De Telegraaf

Column: vertrek van Unilever en Shell lijkt vergeten

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Peter Berdowski heeft enkele malen gemeld dat Boskalis overweegt Nederland te verlaten. Ⓒ Rias Immink

’En we weten allemaal: ze gaan niet.” Dat was de lichtvoetige conclusie van cabaretier Pieter Derks op Radio 1 over het dreigement van baggeraar Boskalis. Ruim een jaar geleden zei topman Peter Berdowski in deze krant al dat zijn bedrijf overweegt om ons land te verlaten. Tal van nieuwe wetten en hogere belastingen maken Nederland steeds onbetrouwbaarder en onaantrekkelijker als vestigingsland, meent hij. In recente interviews herhaalde hij zijn klacht.