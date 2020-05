Zilveren tabletten, gewild als belegging. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte / AFP

Amsterdam - Beleggingen in zilver trekken aan. Analisten zien de prijsstijging als een economisch signaal: de grote investeerders kopen in. Zij verwachten dat het edelmetaal vanwege het gebruik in de zich herstellende industrie aantrekt nu overal lockdowns verdwijnen.