'Geen impact Nets-deal Mastercard op Adyen'

Nets heeft eerder aangegeven dat geografische uitbreiding het belangrijkste strategische doel is. Dat krijgt waarschijnlijk een duwtje in de rug door de instroom van kapitaal van Mastercard. In theorie zou dat volgens KBC voor toegenomen concurrentie voor Adyen kunnen zorgen, maar de klanten van Nets zijn in doorsnee veel kleiner dan de partijen waar Adyen zich op richt.

Bekeken vanuit Mastercard is de deal met Nets neutraal voor Adyen. Mastercard blijft zijn diensten naar alle betalingsdienstverleners waarmee het werkt, waaronder Adyen, namelijk verbeteren.

KBC handhaaft het reduce-advies op Adyen en het koersdoel van 605 euro. De kenners noemen de waarde van Adyen "nog steeds overgewaardeerd". Adyen stond woensdag omstreeks 09.40 uur 0,2 procent hoger op 649,40 euro.