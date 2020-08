Olieprijs veert flink op naar piek in vijf maanden

De Brent-prijs voor een contract in augustus steeg rond 17.00 uur ruim 3% tot dicht tegen de $46 per vat. Eind april dook de prijs van het zwarte goud nog omlaag naar een dieptepunt tot onder de $20.

De stevige opleving van de olieprijs werd in de hand gewerkt door een onverwachtse sterke daling van de Amerikaanse olievoorraden. Eerder legden leden van oliekartel OPEC al een steun onder de olieprijs door de afspraken over een beperking van de olieproductie te verlengen. Daarnaast hebben de versoepelende coronamaatregelen bijgedragen om de olieprijs in de voorbije maanden op te laten leven.

De olieprijs laat dit jaar een zeer turbulent beeld zien als gevolg van de coronacrisis. In maart en in april zakte de prijs van het zwarte goud nog hard weg door de ingevoerde lockdowns in veel landen om de coronapandemie te bestrijden. Aan het begin van dit jaar werd nog een hoogste niveau aangetikt van dicht tegen de $70.

Ook bij de pomp wordt het verdere herstel van de olieprijs zichtbaar. De adviesprijs voor een liter Euro95 heeft na het dieptepunt in mei op €1,56. de weg omhoog weer gevonden tot €1,66.