SBM Offshore verkoopt belang in FPSO-project

De Sepetiba wordt op dit moment gebouwd. Eerder deze week sloot SBM Offshore een leasecontract voor het schip af met Petrobras. De FPSO zal worden ingezet in het Mero-veld voor de Braziliaanse kust.

Mitsubishi neemt een belang van 20 procent in het samenwerkingsproject voor de Sepetiba, NYK 15,5 procent. SBM Offshore blijft meerderheidsaandeelhouder met 64,5 procent. Welk bedrag met de verkoop is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Wel stelt SBM Offshore dat de effecten van de deal zijn opgenomen in de jaarprognose voor 2019.