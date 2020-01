Gehackte Facebookpagina gebruikt voor fraude met WhatsApp

Volgens de Fraudehelpdesk werd onlangs het Facebookaccount van een vrouw gehackt. De hacker plaatste daarop onder haar naam een bericht of haar Facebookvrienden haar ’nieuwe telefoonnummer’ wilden opslaan in hun mobiel. Die personen werden vervolgens via WhatsApp benaderd met het verhaal dat zij met een spoed een betaling moest doen en of zij dat even wilden voorschieten. „De fraudeur kon zich op deze manier wel heel geloofwaardig als de vrouw voordoen”, aldus de Fraudehelpdesk.

Bellen of gesproken bericht

Daarom blijft het advies om geen geld over te maken op basis van een appbericht of email. „Kan uw familielid of bekende niet bellen, maar wel appen? Vraag dan een gesproken berichtje te sturen. Zo kunt u horen of u werkelijk met hem of haar te maken heeft”, adviseert de Fraudehelpdesk. De organisatie raadt ook aan om zo snel mogelijk je contacten te informeren als je Facebookpagina is gehackt.