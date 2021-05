Amsterdam - Onze spaarpotten puilen uit en daar is deze maand weer vakantiegeld bijgestort. Je kunt het uitgeven aan crypto’s en zenuwachtig de koers blijven volgen. Of genieten van die youngtimer-auto waar je al jaren van droomt. Fiscaal ook nog eens voordelig. ,,Let wel op wat koopt, een auto van 20 jaar kan ook gewoon een oud barrel zijn.”