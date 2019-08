Wall Street fors in het rood

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handelsdag fors lager. Tegenvallende cijfers over de staat van de Duitse en Chinese economie wakkerden de vrees voor recessies aan. Die werden verder gevoed door de ontwikkeling van rentes op de obligatiemarkt. Op bedrijfsgebied kwam warenhuisketen Macy's met kwartaalcijfers.