OV-fiets NS meest gebruikt als deelvervoer

Andere aanbieders van deelauto’s zoals GreenWheels en Mywheels staan op plek 6 en 8. De ANWB die samenwerkt met verschillende deelplatforms staat op een zevende plaats. Blijkt allemaal uit onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders van onderzoeksbureau Multiscope naar voorkeuren en gebruik van deelmobiliteit. Dat de ov-fiets van NS op nummer 1 staat zegt volgens de onderzoekers veel over de sterke naam die de NS op het gebied van deelmobiliteit inmiddels heeft.

Weinig gebruikt

Meest genoemde redenen om van een deelfiets, -scooter of -auto gebruik te maken zijn kostenbesparing (59%) en duurzaamheid (49%). Jongeren zijn het meest geïnteresseerd in het gebruik van een deelauto, -fiets of -scooter. Zo is een derde van de 18 tot 34-jarigen van plan een deelauto te gebruiken, ten opzichte van 18% van de 35-plussers.

,,De interesse is groot, maar als je kijkt naar hoeveel jongeren ook daadwerkelijk hiervan gebruik van maken, dan is dat nog ontzettend weinig”, zegt John Kivit van Multiscope. ,,Niet meer dan enkele procenten.” Daarmee wordt nogmaals het beeld bevestigd dat de deelauto nog nauwelijks wordt gebruikt. Van alle autoritten wordt slechts 0,02% met een deelauto gereden, zo bleek recent uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Voor de deelfiets ligt het aandeel gebruikers op 10%, vooral dankzij de OV-fiets, al is het aandeel maar ongeveer 0,2 tot 0,3% binnen het totaal aantal fietsritten.

Voor de deelfiets heeft 26% van de jongeren interesse en eenzelfde percentage overweegt een deelscooter te gebruiken. Onder 35-plussers liggen deze percentages met zo’n 10% interesse een stuk lager.