West-Fries brood stapt na 66 jaar Deen over naar Albert Heijn

Door Mike Deutekom

ALKMAAR - Niet alleen klanten, ook voor toeleveranciers van Deen was het even schrikken toen de supermarktfamilie onlangs bekend maakte de Noord-Hollandse grootgrutter te verkopen. Bakker Johan Pater kreeg in februari persoonlijk een belletje van Fons Deen. Door de verkoop aan Albert Heijn, Dekamarkt en Vomar moest Deen na 66 jaar de samenwerking opzeggen met Amarant Bakkers, in Noord-Holland beter bekend als Bakkerij Pater.