AEX zet onder druk van olie en staal neergang voort

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 1,7% lager op 503,73 punten. De Midkap-index ging 1,4% achteruit naar 669,76 punten.

Wall Steet was gisterevond in de greep van de bedrukte woorden van Fed-voorman Jerome Powell die zich grote zorgen maakt over de impact van de coronacrisis vooral op de arbeidsmarkt in de VS. Naar verwachting hebben in de afgelopen week nog eens 2,5 miljoen Amerikanen een beroep gedaan op een uitkering. Vanmiddag om half drie komt daar meer duidelijkheid over met de publicatie van de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. In totaal hebben sinds halverwege maart al meer dan 30 miljoen mensen een uitkering aangevraagd als gevolg van de coronamaatregelen.

Ook in Japan was de stemming bedrukt in reactie op de waarschuwing van Powell. De Nikkei-index leverde vanochtend 1,7% in.

Arcelor flink onder druk

In de geheel roodgekleurde AEX zat vooral ArcelorMittal in zwaar weer met een koersverlies van 4,6%. Prosus dat een dag eerder nog goede zaken deed, moest door winstnemingen 3,5% afstaan.

RD Shell keek aan aan tegen een koersdaling van 3,2%.

ABN Amro moest nog eens 3% terrein prijsgeven. Een dag eerder liep het bankaandeel al tegen een dreun aan na teleurstellende resultaten. Analisten van Citi hebben in reactie de koopaanbeveling voor ABN ingetrokken.

Midkapper SBM Offshore koerste 0,2% hoger ondanks dat de maritieme dienstverlener zijn omzetprognose neerwaarts heeft bijgesteld. De handhaving van het bedrijfsresultaat.

Pharming liet 1% liggen. De goede gang van zaken bij het biotechbedrijf vooral met stermedicijn Ruconest bood onvoldoende steun.

In de AScX-index gleed Sif 1% weg. De fabrikant van platforms voor windturbines op zee zag de winstgevendheid stevig dalen.

