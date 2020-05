AEX zwaar gebukt onder verzekeraars en staal

De AEX-index noteerde rond elf uur 2,1% lager op 501,50 punten. De Midkap-index ging ook 2,1% achteruit naar 665 punten.

De grote beurzen elders in Europa lieten ook een steeds negatiever beeld zien. Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 2%.

Wall Steet was gisteravond in de greep van de bedrukte woorden van Fed-voorman Jerome Powell die zich grote zorgen maakt over de impact van de coronacrisis vooral op de arbeidsmarkt in de VS. Naar verwachting hebben in de afgelopen week nog eens 2,5 miljoen Amerikanen een beroep gedaan op een uitkering. Vanmiddag om half drie komt daar meer duidelijkheid over met de publicatie van de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. In totaal hebben sinds halverwege maart al meer dan 30 miljoen mensen een uitkering aangevraagd als gevolg van de coronamaatregelen.

Ook in Japan was de stemming bedrukt in reactie op de waarschuwing van Powell. De Nikkei-index leverde vanochtend 1,7% in.

Arcelor flink onder druk

In de geheel roodgekleurde AEX zat ArcelorMittal in de achterhoede met een koersverlies van 4%. Daarmee werd de neergang van eerder deze week vervolgd. Hekkensluiter Galapagos schoot 4,3% omlaag

De verzekeraars hadden eveneens de wind stevig tegen. Lloyds of London, 's werelds grootste handelsplaats voor verzekeringen, verwacht dat de sector dit jaar $203 miljard aan verliezen zal moeten slikken als gevolg van de coronacrisis. Aegon en NN Group lieten 3,9% respectievelijk 3,8% liggen. ASR werd 2,2% minder waard.

RD Shell keek aan aan tegen een koersdaling van 2,4% ondanks de aangetrokken olieprijs (Brent) tot net onder de $30 per vat.

ABN Amro viel nog eens 0,7% terug. Een dag eerder liep het bankaandeel al tegen een dreun aan na teleurstellende resultaten. Analisten van Citi hebben in reactie de koopaanbeveling voor ABN ingetrokken.

De opmars van Adyen werd een halt toegeroepen. De koers van de digitale betalingsverwerker die een dag eerder nog boven de €1000 piekte, gleed 1,6% weg.

Midkapper SBM Offshore koerste nog 0,6% hoger na een grotere winst eerder op de dag. De maritieme dienstverlener heeft zijn omzetprognose beperkt neerwaarts bijgesteld en de verwachting voor het bedrijfsresultaat gehandhaafd. Volgens KBC heeft SBM afgelopen kwartaal ’solide prestaties’ laten zien.

Pharming dook 4% omlaag ondanks de goede gang van zaken bij het biotechbedrijf vooral met stermedicijn Ruconest. Altice Europe belandde onderaan met een verzwakking van 4,7%. Fugro kachelde 4,2% achteruit.

In de AScX-index liet Sif 1,2% liggen. De fabrikant van platforms voor windturbines op zee zag de winstgevendheid stevig dalen, maar voert exclusieve gesprekken om het orderboek flink op te voeren in 2021.

Op de lokale markt zat Euronext in de lift met een plus van 3,9%. De beursorganisatie kwam woensdag nabeurs met sterk meevallende resultaten mede door de turbulentie op de aandelenmarkten. De toegenomen handelsvolumes zijn niet de enige reden om optimistisch te zijn, menen analisten van KBC Securities. Zij wijzen ook op de goede prestaties van andere divisies.

