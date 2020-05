Rode AEX zakt onder 500 punten

Rond 13.50 uur noteerde de AEX-index 2,5% lager op 499,6 punten. De AMX ging 2,8% achteruit naar 660,4 punten. De beurzen in Londen (-2,7%), Parijs (-2,2%) en Frankfurt (-2,2%) doken eveneens flink in het rood.

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, werd de stemming onder beleggers gedrukt door Fed-voorzitter Jerome Powell. De centrale bankier waarschuwde dat de coronacrisis blijvende schade kan toebrengen aan de Amerikaanse economie en riep de overheid op extra fiscaal te gaan stimuleren. „Ook waren er opmerkingen van virologen dat de bestrijding van het virus waarschijnlijk wat langer gaat duren”, legde Wessels uit.

Na het krachtige herstel van de afgelopen weken was al voorspeld dat de beurzen een stap terug zouden doen. Maar Wessels verwacht niet dat de aandelenmarkten opnieuw een enorme duikvlucht gaan maken zoals in maart. „Wij zien de beurzen de komende tijd zijwaarts bewegen in een ruime bandbreedte.”

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting dichtbij het slot van woensdag. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond 1,6% tot 2,2% in de min. Naar verwachting hebben in de afgelopen week nog eens 2,5 miljoen Amerikanen een beroep gedaan op een uitkering. Vanmiddag om half drie komt daar meer duidelijkheid over met de publicatie van de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. In totaal hebben sinds halverwege maart al meer dan dertig miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd als gevolg van de coronamaatregelen.

In de geheel roodgekleurde AEX was biotechnologieconcern Galapagos (-4,8%) de grootste verliezer. De verzekeraars NN (-3,8%) en Aegon (-3,5%) hadden last van de wegzakkende rente. Lloyds of London, ’s werelds grootste handelsplaats voor verzekeringen, verwacht dat de sector dit jaar $203 miljard aan verliezen moet slikken als gevolg van de coronacrisis.

ArcelorMittal daalde 2,3%. De staalgigant zag deze week bijna 30% van zijn beurswaarde in rook opgaan. ArcelorMittal gaf begin deze week voor $2 miljard aan aandelen en converteerbare obligaties uit. Royal Dutch Shell keek aan tegen een koersdaling van 3,8% ondanks de aangetrokken olieprijs (Brent) tot ruim $30 per vat.

In de AMX koerste SBM Offshore 1,3% hoger. De maritieme dienstverlener heeft zijn omzetprognose beperkt neerwaarts bijgesteld en de verwachting voor het bedrijfsresultaat gehandhaafd. Volgens KBC heeft SBM afgelopen kwartaal ’solide prestaties’ laten zien.

Pharming dook 4,7% omlaag ondanks de goede gang van zaken bij het biotechbedrijf vooral met stermedicijn Ruconest. Altice Europe belandde onderaan met een verzwakking van 6,8%.

Bij de smallcapfondsen kreeg Sif er 0,4% bij. De fabrikant van platforms voor windturbines op zee zag de winstgevendheid stevig dalen, maar voert exclusieve gesprekken om het orderboek flink op te voeren in 2021.

Op de lokale markt zat Euronext in de lift met een plus van 2,4%. De beursorganisatie kwam woensdag nabeurs met sterk meevallende resultaten mede door de turbulentie op de aandelenmarkten. De toegenomen handelsvolumes zijn niet de enige reden om optimistisch te zijn, menen analisten van KBC Securities. Zij wijzen ook op de goede prestaties van andere divisies.

